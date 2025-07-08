Росія атакує ТЦК, щоб зірвати мобілізацію та викликати ненависть до ЗСУ – військовий Тимочко

Росія спрямувала мільярди на зрив мобілізації в Україні та роздування конфліктів у суспільстві

Військовий ТЦК (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росіяни атаками по Територіальних центрах комплектування намагаються завдати удару по самій мобілізації та по настроях українського суспільства. Про це в коментарі LIGA.net сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, росіяни, як і раніше, переслідують дві ключові цілі: розкол між цивільними і військовими та зрив мобілізації. І для цього докладаються великі зусилля, зокрема теракти в ТЦК, провокування конфліктів, педалювання теми корупції.

"Але цю тему ворог навмисно проєктував на всіх військовослужбовців. На жаль, дехто з українських політиків підхопив цю хвилю – заради рейтингів. Але гра на конфліктності дуже небезпечна", – каже Тимочко.

Для росіян важливо, щоб удари по ТЦК підігрівали ненависть до військових. На початку повномасштабної війни українці консолідувалися та навпаки йшли служити після кожного випадку біля військкомату. Тоді ворог не завдавав ударів, бо розумів, що кожен може призвести до притоку людей в армію.

Зараз же Росії потрібен зрив мобілізації в Україні – у це вкладені мільярди. Удари по ТЦК – це символічні жести.

"Ворог намагається реалізувати те, що не вдалося іншими способами: зірвати мобілізацію. Для нього важливо подати це як "жест підтримки" якоїсь частини населення, яка нібито не хоче воювати. Це дуже небезпечна загроза. Вони подають це так: мовляв, "ми б’ємо по центрах комплектування, які створив режим", і "українці не хочуть цієї війни", – каже голова Ради резервістів.

Росія перестане бити по ТЦК лише тоді, коли побачить, що це викликає агресію суспільства до ворога, а не до військових.

"Ми прекрасно розуміємо: по суті, центри комплектування давно розосереджені. Удари по ТЦК – це символіка. Там іноді залишаються лише архіви, які складно евакуювати. У них реальна проблема з живою силою – інакше не було б облав на мігрантів усередині Росії та не платили б таких шалених грошей найманцям", – резюмував Тимочко.