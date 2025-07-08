Россия атакует ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию и вызвать ненависть к ВСУ – военный Тимочко

Россия направила миллиарды на срыв мобилизации в Украине и раздувание конфликтов в обществе

Военный ТЦК (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россияне атаками по Территориальным центрам комплектования пытаются нанести удар по самой мобилизации и настроениям украинского общества. Об этом в комментарии LIGA.net сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, россияне по-прежнему преследуют две ключевые цели: раскол между гражданскими и военными и срыв мобилизации. И для этого прилагаются большие усилия, в частности, теракты в ТЦК, провоцирование конфликтов, педалирование темы коррупции.

"Но эту тему враг намеренно проектировал на всех военнослужащих. К сожалению, некоторые украинские политики подхватили эту волну – ради рейтингов. Но игра на конфликтности очень опасна", – говорит Тимочко.

Для россиян важно, чтобы удары по ТЦК подогревали ненависть к военным. В начале полномасштабной войны украинцы консолидировались и наоборот шли служить после каждого случая возле военкомата. Тогда враг не наносил ударов, потому что понимал, что каждый может привести к притоку людей в армию.

Сейчас России нужен срыв мобилизации в Украине – в это вложены миллиарды. Удары по ТЦК – это символические жесты.

"Враг пытается реализовать то, что не удалось другими способами: сорвать мобилизацию. Для него важно подать это как "жест поддержки" какой-то части населения, которая якобы не хочет воевать. Это очень опасная угроза. Они представляют это так: мол, "мы бьем по центрам комплектования, которые создал режим", и "украинцы не хотят этой войны", – говорит председатель Совета резервистов.

Россия перестанет бить по ТЦК только тогда, когда увидит, что это вызывает агрессию общества к врагу, а не к военным.

"Мы прекрасно понимаем: по сути, центры комплектования давно рассредоточены. Удары по ТЦК – это символика. Там иногда остаются лишь архивы, которые сложно эвакуировать. У них реальная проблема с живой силой – иначе не было бы облав на мигрантов внутри России и не платили бы таких сумасшедших денег наемникам", – резюмировал Тимочко.