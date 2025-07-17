Зеленський доручив оновленому уряду збільшити частку української зброї на фронті до 50%

Зараз в руках бійців Сил оборони близько 40% зброї, зробленої в Україні

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський поставив оновленому уряду завдання збільшити частку української зброї на фронті до 50% через пів року. Про це стало відомо з його виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

"Ми трансформуємо управління сферою оборони та виробництвом зброї так, щоб за пів року відчутно збільшити частку саме української зброї, доступної для наших воїнів. Зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40% зроблено в Україні. За пів року має бути не менше ніж 50%", – сказав президент.

Він додав, що оновлений уряд має провести аудит усіх домовленостей, угод, меморандумів з партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва, усіх програм стійкості, щоб "виконати домовленості на 100% в інтересах України".

Також глава держави анонсував нові угоди зі Сполученими Штатами, що посилить позиції України.