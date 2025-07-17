Зеленский поручил обновленному Кабмину увеличить долю украинского оружия на фронте до 50%
Президент Владимир Зеленский поставил обновленному правительству задачу увеличить долю украинского оружия на фронте до 50% через полгода. Об этом стало известно из его выступления на пленарном заседании Верховной Рады.
"Мы трансформируем управление сферой обороны и производством оружия таким образом, чтобы за полгода ощутимо увеличить долю именно украинского оружия, доступного для наших воинов. Сейчас из всего оружия в руках наших воинов около 40% сделано в Украине. За полгода должно быть не менее 50%", — сказал президент.
Он добавил, что обновленное правительство должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы "выполнить договоренности на 100% в интересах Украины".
Также глава государства анонсировал новые соглашения с Соединенными Штатами, что усилит позиции Украины.
- В феврале в Минобороны сообщали, что примерно 70% того, что использовалось на поле боя Силами обороны, составляет международная военная помощь.
- 16 июля Зеленский заявлял, что через Минобороны в обновленном правительстве будут управляться также стратегические отрасли промышленности. Возглавит ведомство бывший премьер Шмыгаль.
Комментарии (0)