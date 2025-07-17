Зеленский поручил обновленному Кабмину увеличить долю украинского оружия на фронте до 50%

Сейчас в руках бойцов Сил обороны около 40% оружия, сделанного в Украине

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поставил обновленному правительству задачу увеличить долю украинского оружия на фронте до 50% через полгода. Об этом стало известно из его выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

"Мы трансформируем управление сферой обороны и производством оружия таким образом, чтобы за полгода ощутимо увеличить долю именно украинского оружия, доступного для наших воинов. Сейчас из всего оружия в руках наших воинов около 40% сделано в Украине. За полгода должно быть не менее 50%", — сказал президент.

Он добавил, что обновленное правительство должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы "выполнить договоренности на 100% в интересах Украины".

Также глава государства анонсировал новые соглашения с Соединенными Штатами, что усилит позиции Украины.