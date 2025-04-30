Министр обороны Литвы назвала это слабостью на фоне 800 000 военных, которые есть у России

Армия стран НАТО (Иллюстративное фото: x.com/NATO)

Европе будет тяжело собрать 25 000 военнослужащих для участия в "силах сдерживания" в Украине. Армии стран недоукомплектованы и недофинансированы, сообщает The Times со ссылкой на неназванных собеседников.

Согласно полученным данным, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин якобы спросил своих коллег на континенте, могут ли они сформировать силы численностью 64 000 человек для отправки в Украину в случае мирного соглашения.

На встрече, которая состоялась в начале апреля, он сказал, что Британия готова отправить до 10 000 военнослужащих. Однако на следующих встречах министры обороны со всей Европы заявили, что якобы нет "никаких шансов" достичь этого количества, и что даже 25 000 военнослужащих были бы "толчком для совместных усилий", отметил собеседник, знакомый с ходом переговоров в Брюсселе.

Сообщается, что министры обороны выразили обеспокоенность по поводу амбиций Британии создать 64 000 контингент на заседании "коалиции желающих" 10 апреля. Они выразили свои сомнения главе британского Минобороны Джону Хили и отметили, что силы такого размера будут нуждаться в общей сложности в 256 000 военнослужащих на местах в течение двух лет, с учетом ротации.

В то же время, как отметил собеседник, министр обороны Литвы Довиле Шакалиене назвала это слабостью со стороны Европы.

"Россия имеет 800 000 [военнослужащих]. Позвольте мне сказать вам, что если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабо – это слабость", – цитирует ее неназванный собеседник.

Один из участников обсуждений отметил, что было бы легче направить спецподразделения в рамках миротворческой миссии, поскольку это не требовало бы одобрения парламента внутри страны.

Информатор также сообщил, что Эстония и Финляндия были обеспокоены тем, что любое развертывание "размоет" их пограничную оборону, а Польша, Испания и Италия четко дали понять, что не будут направлять никаких солдат.

Франция, по словам собеседника, готова предоставить такое же количество военных, как и Великобритания – от 5000 до 10 000.

Другой собеседник отметил, что Финляндия и Германия в целом также выступают против отправки наземных войск. Сама британская армия, по его словам, также постоянно сокращается и испытывает недостаток артиллерии и проблемы со средствами обеспечения.