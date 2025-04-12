Миротворцев в Украину могут направить сразу после договоренностей о прекращении огня
Союзники могут направить контингент миротворцев в Украину уже после договоренностей о прекращении огня. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
Он отметил, что союзники обсуждали временные рамки и ощущают "срочность" в разработке плана.
"Идея состоит в том, чтобы это произошло после прекращения огня или после заключения мирного соглашения... Мы не знаем, как пройдут переговоры: будет ли сначала прекращение огня, а затем мирное соглашение или они будут одновременно. Это все неизвестно", – отметил Брекельманс.
На уточняющий вопрос о том, отправляется ли отправка миротворческого контингента после прекращения огня одним из вероятных вариантов, он ответил: "Да, конечно".
По словам Брекельманса, союзники должны думать о разных сценариях и окончательное решение еще не принято. Однако в следующие недели есть намерения согласовать подобные моменты.
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