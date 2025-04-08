Бельгия может отправить миротворцев в Украину. Премьер назвал условие

Барт Де Вевер (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Если Франция, Великобритания и Германия решат направить миротворцев в Украину, Бельгия присоединится к этой инициативе. Об этом сообщил премьер-министр страны Барт Де Вевер на брифинге с президентом Владимиром Зеленским 8 апреля.

"Мы решительно настроены. Если будет прекращение огня, на которое пойдет Украина, то мы должны помочь этому вопросу. Ведущую роль здесь играют Франция и Великобритания. Наши офисы планирования и генеральные штабы обсуждают возможные инициативы в случае прекращения огня", – сказал Де Вевер.

По его словам, логично, если Франция, Германия и Британия проявят инициативу, то Бельгия последует за ними. Премьер подчеркнул, что Бельгия, как страна-основательница Евросоюза и НАТО, всегда приобщалась к многонациональным коалициям и мирным инициативам.

"Поэтому, я думаю, наше место будет среди них, когда придет время", – отметил он.

Президент Зеленский сообщил, что обсуждал вопросы миротворцев с бельгийским премьером. По его словам, полное прекращение огня может открыть путь к дипломатическому завершению войны из-за того, что "коалиция желающих" может появиться в Украине.

"Пока рано говорить об инфраструктуре, но важно, что среди разных ведущих стран есть Бельгия, которая также поддерживает это направление", – резюмировал президент.