Бельгія може відправити миротворців в Україну. Прем'єр назвав умову

Барт Де Вевер (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Якщо Франція, Велика Британія та Німеччина вирішать спрямувати миротворців в Україну, то Бельгія доєднається до цієї ініціативи. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським 8 квітня.

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"Ми рішуче налаштовані. Якщо буде припинення вогню, на яке піде Україна, то ми маємо допомогти цьому питанню. Провідну роль тут відіграють Франція і Британія. Наші офіси планування й генеральні штаби обговорюють можливі ініціативи в разі припинення вогню", – сказав Де Вевер.

За його словами, логічно, якщо Франція, Німеччина і Британія виявлять ініціативу, то Бельгія послідує за ними. Прем'єр підкреслив, що Бельгія, як країна-засновниця Євросоюзу та НАТО, завжди долучалася до багатонаціональних коаліцій і мирних ініціатив.

"Тому, я думаю, наше місце буде серед них, коли настане час", – зазначив він.

Президент Зеленський повідомив, що обговорював питання миротворців з бельгійським прем'єром. За його словами, повне припинення вогню може відкрити шлях до дипломатичного завершення війни через те, що "коаліція охочих" може з'явитись в Україні.

"Поки що зарано говорити про інфраструктуру, але важливо, що серед різних провідних країн є Бельгія, яка також підтримує цей напрям", – резюмував президент.