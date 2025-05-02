Сибіга: Миротворці в Україні мають бути на землі, в небі та на морі
Іноземний миротворчий контингент має бути присутнім на суші, в повітрі та на морі. Про це заявив міністр іноземних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду.
Він зазначив, що Україна веде "дуже предметні" консультації із союзниками та "коаліцією охочих".
"На сьогодні ми вже досягли чіткого розуміння можливостей та ролей наших партнерів у майбутній безпековій інфраструктурі України. Ми виходимо з того, що безпека України, Європи та всієї трансатлантичної спільноти – неподільні", – сказав Сибіга.
Голова МЗС також наголосив, що Україні зараз як ніколи важливо зберегти підтримку США. Київ проводить послідовну дипломатичну роботу, щоб відносини "динамічно розвивалися", підкреслив він.
- 5 квітня генсек НАТО Рютте розповів про участь Альянсу у потенційній миротворчій місії в Україні.
- 12 квітня повідомлялося, що миротворців в Україну можуть спрямувати одразу після домовленостей щодо припинення вогню.
- 28 квітня повідомлялося, що у Британії побоюються, що Росія звинуватить миротворців в Україні у порушенні прав людини.
- 30 квітня The Times повідомляло, що Європі буде важко зібрати 25 000 миротворців для відправлення в Україну.