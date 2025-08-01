В Сумской ОВА отказались ответить, на каком расстоянии от границы строились фортификации
Сумская областная военная администрация в ответ на запрос LIGA.net отказалась раскрыть, на каком расстоянии от границы возводились фортификационные сооружения в регионе.
Стоимость работ по строительству фортификаций в Сумской области, выполненных по заказу Департамента капитального строительства обладминистрации в 2024 году, составляет ~2,265 млрд грн (2 265 759 534,81), которые предоставили из резервного фонда государственного бюджета, рассказали в ОВА.
Однако в Сумской обладминистрации отказались предоставить информацию об объемах выполненных работ по возведению фортификаций (в частности, по рытью окопов, возведению опорных пунктов, установке минных заграждений и т.д.), кто был за это ответственным и на каком расстоянии от границы они возводились.
Обладминистрация мотивировала отказ тем, что это служебные данные, поскольку они связаны со сферой обороны страны, а вред от распространения этой информации "превышает общественный интерес", потому что россияне могут использовать ее для ударов.
В июне в общении с LIGA.net соучредитель OSINT-проекта DeepState Роман Погорелый сообщил, что в сентябре 2024-го команда исследовала ситуацию с фортификациями в Сумской области: выяснилось, что их возводили в глубине украинской территории. Аналитик отмечал, что бойцы, которые воевали на этом направлении, подтверждали: фортификации возле границы можно было строить. Также у проекта были претензии к качеству работ.
Весной 2025-го россияне продвинулись на севере области – и в конце мая власти признали оккупацию четырех населенных пунктов (карта DeepState показывает, что сейчас таких по меньшей мере 11. – Ред.), отметив, что из них успели эвакуировать гражданских.
В конце июня главком Александр Сырский подтвердил, что линия фронта в Сумской области была стабилизирована. Тогда же, после работы в области, военачальник отмечал, что строительство фортификаций продолжается, однако работы нужно ускорять.
В июне и июле защитники освободили два населенных пункта в области.
В июне Погорелый так характеризовал ситуацию в Сумской области: "Но сейчас, вместо того чтобы сдерживать врага инженерно-фортификационными сооружениями, мы сдерживаем людьми".
И хотя в ОВА отказались раскрыть данные о работах в 2022-2025 годах и ответить на вопрос, на какой глубине украинской территории возводились фортификации и можно ли было это делать в непосредственной близости к границе, там подтвердили, что в 2023-2024-м такие работы проводились.
"Осознавая и учитывая общественный резонанс... в пределах полномочий доводим до сведения, что на выполнение задач военного командования в период 2023 – 2024 годов на территории Сумской области за средства местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством, было проведено фортификационное обустройство территорий путем построения противотанковых рвов, траншей, перекрытых участков траншей, перекрытых щелей, блиндажей, мест для ведения огня, капониров для боевых бронированных машин и окопов-укрытий для техники с укрытием экипажа", – рассказали в обладминистрации.
Следует отметить, что новый руководитель обладминистрации, Олег Григоров, был назначен только в апреле 2025 года. До этого, с апреля 2023-го, область возглавлял Артем Артюх.
- В июне соучредитель DeepState сообщал LIGA.net, что антидроновые сетки, которые областная власть устанавливает на дорогах Сумской области, имеют проблему со столбами, на которые они крепятся.
- В том же месяце бывшему заместителю мэра Харькова объявили о подозрении в завладении 5,4 млн грн бюджетных средств, выделенных на фортификации.
- Ранее, в мае, журналисты Bihus.info заявили о подозрительных практиках и возможных коррупционных схемах, связанных с государственными средствами, выделенными на строительство фортификаций, в частности в Херсонской и Житомирской областях. Медиа утверждало, что компании, которые получали эти контракты, якобы имеют связь с Тимуром Миндичем – бизнесменом из группы "Приват" и совладельцем "Квартала 95", близким к президенту Зеленскому.
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