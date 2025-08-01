В Сумской ОВА отказались ответить, на каком расстоянии от границы строились фортификации

Областная администрация мотивировала это соображениями безопасности. В DeepState заявляли, что их можно было возводить вблизи границы

"Зубы дракона". Харьковская область, 2025 год (Иллюстративное фото: ЕРА)

Сумская областная военная администрация в ответ на запрос LIGA.net отказалась раскрыть, на каком расстоянии от границы возводились фортификационные сооружения в регионе.

Стоимость работ по строительству фортификаций в Сумской области, выполненных по заказу Департамента капитального строительства обладминистрации в 2024 году, составляет ~2,265 млрд грн (2 265 759 534,81), которые предоставили из резервного фонда государственного бюджета, рассказали в ОВА.

Однако в Сумской обладминистрации отказались предоставить информацию об объемах выполненных работ по возведению фортификаций (в частности, по рытью окопов, возведению опорных пунктов, установке минных заграждений и т.д.), кто был за это ответственным и на каком расстоянии от границы они возводились.

Обладминистрация мотивировала отказ тем, что это служебные данные, поскольку они связаны со сферой обороны страны, а вред от распространения этой информации "превышает общественный интерес", потому что россияне могут использовать ее для ударов.

И хотя в ОВА отказались раскрыть данные о работах в 2022-2025 годах и ответить на вопрос, на какой глубине украинской территории возводились фортификации и можно ли было это делать в непосредственной близости к границе, там подтвердили, что в 2023-2024-м такие работы проводились.

"Осознавая и учитывая общественный резонанс... в пределах полномочий доводим до сведения, что на выполнение задач военного командования в период 2023 – 2024 годов на территории Сумской области за средства местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством, было проведено фортификационное обустройство территорий путем построения противотанковых рвов, траншей, перекрытых участков траншей, перекрытых щелей, блиндажей, мест для ведения огня, капониров для боевых бронированных машин и окопов-укрытий для техники с укрытием экипажа", – рассказали в обладминистрации.

Следует отметить, что новый руководитель обладминистрации, Олег Григоров, был назначен только в апреле 2025 года. До этого, с апреля 2023-го, область возглавлял Артем Артюх.