Кабмин согласовал увольнение Артюха с поста главы Сумской ОВА после атаки РФ 13 апреля

Мэр Конотопа Артем Семенихин обвинил главу ОВА в том, что тот организовал награждение военных в центре Сум

Владимир Артюх (Фото: Сумская ОВА)

Во вторник, 15 апреля, правительство согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Это произошло после российского удара баллистическими ракетами по центру Сум, в результате которого погибли 35 человек.

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"Согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.

Артюх – украинский военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины. Он занимал должность главы Сумской ОВА с апреля 2023 года.

После атаки 13 апреля мэр соседнего Конотопа Артем Семенихин обвинил Артюха в том, что тот организовал награждение военных в центре Сум. Он также призвал главу ОВА уйти в отставку.

Сам Артюх возразил, что был инициатором мероприятия по награждению военнослужащих 13 апреля.

В то же время Кабмином на заседании 15 апреля согласовано назначение на этот пост Олега Григорова. Григоров занимал руководящие должности в Национальной полиции Запорожской и Сумской областях. В 2021 он перешел на должность начальника Нацполиции Луганской области.