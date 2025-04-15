Кабмин согласовал увольнение Артюха с поста главы Сумской ОВА после атаки РФ 13 апреля
Во вторник, 15 апреля, правительство согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Это произошло после российского удара баллистическими ракетами по центру Сум, в результате которого погибли 35 человек.
"Согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.
Артюх – украинский военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины. Он занимал должность главы Сумской ОВА с апреля 2023 года.
После атаки 13 апреля мэр соседнего Конотопа Артем Семенихин обвинил Артюха в том, что тот организовал награждение военных в центре Сум. Он также призвал главу ОВА уйти в отставку.
Сам Артюх возразил, что был инициатором мероприятия по награждению военнослужащих 13 апреля.
В то же время Кабмином на заседании 15 апреля согласовано назначение на этот пост Олега Григорова. Григоров занимал руководящие должности в Национальной полиции Запорожской и Сумской областях. В 2021 он перешел на должность начальника Нацполиции Луганской области.
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери (35 погибших и более сотни раненых).
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.