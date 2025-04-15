Проросійському Фіцо "недостатньо інформації" щодо удару РФ по Сумах
Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що засуджує вбивства, але в нього "недостатньо інформації" щодо російського удару по Сумах 13 квітня. Слова політика на брифінгу передає суспільний мовник TASR.
"Я засуджую вбивства, я засуджую всі вбивства. Я завжди це робив і продовжуватиму робити, але зараз у мене недостатньо інформації, щоб робити якісь конкретні заяви", – розповів голова словацького уряду.
На вечір 14 квітня стало відомо про 35 жертв російського удару, зокрема двох дітей, та 129 поранених, у тому числі 17 дітей.
- Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати. Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.
- Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.
- Ввечері 14 квітня окупанти знову вдарили балістикою по Сумах, попередньо, обійшлося без постраждалих.