Россияне ударили баллистикой по Сумам

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне ударили баллистикой по городу Сумы, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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20:58. Военные предупредили об угрозе баллистического оружия с северо-востока, была объявлена воздушная тревога в ряде областей.

21:08. Воздушные силы сообщили о приходе баллистического вооружения оккупантов в пределах Сум.

21.35. Отбой угрозы баллистики.

ОБНОВЛЕНО в 21:45. Обладминистрация сообщила, что в 21:02 оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Сумской общины.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Последствия атаки РФ уточняются.

Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери. На вечер следующего дня известно о 35 жертвах, в том числе двух детях, и 129 раненых, в том числе 17 детей.

Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.

Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.