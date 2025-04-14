Росіяни вдарили балістикою по Сумах

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни вдарили балістикою по місту Суми, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

20:58. Військові попередили про загрозу балістичного озброєння з північного сходу, було оголошено повітряну тривогу у низці областей.

21:08. Повітряні сили повідомили про прихід балістичного озброєння окупантів в межах Сум.

21:35. Відбій загрози балістики.

ОНОВЛЕНО о 21:45. Обладміністрація повідомила, що о 21:02 окупанти завдали ракетного удару по околицях Сумської громади.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки РФ уточнюються.

Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати. На вечір наступного дня відомо про 35 жертв, зокрема двох дітей, та 129 поранених, у тому числі 17 дітей.

Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.

Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.