Збільшилась кількість загиблих та постраждалих через російський удар по Сумах 13 квітня – наразі відомо про 35 жертв та 129 поранених, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Серед загиблих двоє дітей, з-поміж постраждалих – 17.

Фахівці ДСНС продовжують працювати на місці трагедії – розбирають завали та демонтують аварійні конструкції.

Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати.

Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.

Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.