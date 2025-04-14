Увеличилось количество погибших и пострадавших из-за российского удара по Сумам 13 апреля – сейчас известно о 35 жертвах и 129 раненых, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Среди погибших двое детей, из числа пострадавших – 17.

Специалисты ГСЧС продолжают работать на месте трагедии – разбирают завалы и демонтируют аварийные конструкции.

Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери.

Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.

Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.