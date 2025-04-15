Проросійському Фіцо "недостатньо інформації" щодо удару РФ по Сумах
Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що засуджує вбивства, але в нього "недостатньо інформації" щодо удару РФ по Сумах 13 квітня. Слова політика на брифінгу передає суспільний мовник TASR.

"Я засуджую вбивства, я засуджую всі вбивства. Я завжди це робив і продовжуватиму робити, але зараз у мене недостатньо інформації, щоб робити якісь конкретні заяви", – розповів голова словацького уряду.

На вечір 14 квітня стало відомо про 35 жертв російського удару, серед них двоє дітей, та 129 поранених, зокрема 17 дітей.

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