Трампа запитали, чи запровадить він нові санкції проти РФ після Сум: нагадав про старі обмеження

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент Дональд Трамп відповів, що він уже запровадив санкції проти Росії, коли його запитали, чи розглядає він додаткові обмеження щодо Москви після її удару по Сумах. Про це політик розповів під час пресконференції у Білому домі.

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"Ну, у мене вже є санкції проти Росії, я їх запровадив. Якщо ви пам'ятаєте "Північний потік-2" – великий газопровід, який проходить через Європу, я його зупинив. Це російський трубопровід, найбільший трубопровід, я думаю, у світі, який йде до Німеччини, і я його зупинив (під час першої каденції. – Ред.)", – заявив Трамп.

Про нові санкції він так і не повідомив.