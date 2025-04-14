Полиция обнародовала видео первых минут после ракетного удара РФ по Сумам
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий распространил в Facebook видео первых минут после российских ракетных ударов по Сумам утром 13 апреля.
"Этот день стал днем боли и черной скорби для всей Украины. Ракетный удар по мирным Сумам – еще один болезненный шрам на сердце нашей страны. Россия снова принесла смерть. Погибли невинные люди, среди них – дети", – написал он
В результате двойного удара российскими баллистическими ракетами в Сумах погибли 34 человека, из них двое детей. Травмированы 117 человек, из них 15 детей.
В Сумах 14, 15 и 16 апреля объявлены днями траура по погибшим в результате российской атаки.
В видео есть чувствительные кадры.
- Утром 13 апреля оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери с большим количеством погибших и раненых, заявил глава ГВА.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.