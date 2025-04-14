Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий распространил в Facebook видео первых минут после российских ракетных ударов по Сумам утром 13 апреля.

"Этот день стал днем боли и черной скорби для всей Украины. Ракетный удар по мирным Сумам – еще один болезненный шрам на сердце нашей страны. Россия снова принесла смерть. Погибли невинные люди, среди них – дети", – написал он

В результате двойного удара российскими баллистическими ракетами в Сумах погибли 34 человека, из них двое детей. Травмированы 117 человек, из них 15 детей.

В Сумах 14, 15 и 16 апреля объявлены днями траура по погибшим в результате российской атаки.

В видео есть чувствительные кадры.