Поліція оприлюднила відео перших хвилин після ракетного удару РФ по Сумах
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький поширив у Facebook відео перших хвилин після російських ракетних ударів по Сумах уранці 13 квітня.
"Цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах — ще один болючий шрам на серці нашої країни. Росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них — діти", – написав він
Унаслідок подвійного удару російськими балістичними ракетами у Сумах загинуло 34 людини, з них двоє дітей. Травмовано 117 осіб, з них 15 дітей.
У Сумах 14, 15 та 16 квітня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
На відео присутні чутливі кадри.
- Вранці 13 квітня окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати з великою кількістю загиблих і поранених, заявив голова МВА.
- Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.
- Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.