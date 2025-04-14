Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький поширив у Facebook відео перших хвилин після російських ракетних ударів по Сумах уранці 13 квітня.

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"Цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах — ще один болючий шрам на серці нашої країни. Росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них — діти", – написав він

Унаслідок подвійного удару російськими балістичними ракетами у Сумах загинуло 34 людини, з них двоє дітей. Травмовано 117 осіб, з них 15 дітей.

У Сумах 14, 15 та 16 квітня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

На відео присутні чутливі кадри.