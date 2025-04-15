Кабмін погодив звільнення Артюха з посади глави Сумської ОВА після атаки РФ 13 квітня
У вівторок, 15 квітня, уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади очільника Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Це сталося після російського удару балістичними ракетами по середмістю Сум, унаслідок якого загинули 35 людей.
"Погоджено звільнення Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації", – йдеться у повідомленні.
Артюх – український військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних Сил України. Він обіймав посаду голови Сумської ОВА з квітня 2023 року.
Після атаки 13 квітня мер сусіднього Конотопа Артем Семеніхін звинуватив Артюха в тому, що той організував нагородження військових у центрі Сум. Також він закликав очільник ОВА піти у відставку.
Сам Артюх заперечив, що був ініціатором заходу із нагородження військовослужбовців 13 квітня.
Водночас Кабміном на засіданні 15 квітня погоджено призначення на цю посаду Олега Григорова. Григоров обіймав керівні посади у Національній поліції в Запорізькій та Сумській областях. У 2021 році він перейшов на посаду начальника Нацполіції Луганської області.
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