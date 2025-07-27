Силы обороны освободили Кондратовку в Сумской области – видео боев
Силы обороны освободили от оккупантов населенный пункт Кондратовка в Хотинской общине Сумской области. Об этом сообщил СтратКом Вооруженных Сил Украины.
В сообщении отмечается, что село освободили подразделения, которые входят в состав сил и средств группировки войск "Курск".
Военные отметили, что в освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия.
25 июля аналитический проект DeepState заявлял об освобождении Кондратовки силами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Аналитики утверждали, что оккупанты потеряли три батальона и комбата.
"В селе длительное время еще сидела в окружении пехота противника, соответственно ее выкуривания пришлось подождать. В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225-й ОШП", – говорится в сообщении.
Село расположено в 30 км к северо-западу от города Сумы и в 8 км от поселка Хотень. На севере Кондратовка граничит с Курской областью России, а также с селами Андреевка, Константиновка, Новоконстантиновка, Ястребиное.
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