Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині – відео боїв

Сили оборони звільнили від окупантів населений пункт Кіндратівка в Хотінській громаді Сумської області. Про це повідомив СтратКом Збройних Сил України.

У повідомленні зазначається, що село звільнили підрозділи, які входять до складу сил і засобів угруповання військ "Курськ".

Читайте також Загроза з півночі. Що відомо про наступ Росії на Сумщину

Військові зазначили, що у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.

25 липня аналітичний проєкт DeepState заявляв про звільнення Кіндратівки силами 225 окремого штурмового полку ЗСУ. Аналітики стверджували, що окупанти втратили три батальйони та комбата.

"У селі тривалий час ще сиділа в оточенні піхота противника, відповідно на її викурювання довелося почекати. В першу чергу даний успіх став можливий шляхом унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП", – йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА. Село розміщене за 30 км на північний захід від міста Суми та за 8 км від селища Хотінь. На півночі Кіндратівка межує з Курською областю Росії, а також із селами Андріївка, Костянтинівка, Новокостянтинівка, Яструбине.

Мапа: DeepState

12 червня президент заявив, що українські захисники "потроху відштовхують" російські сили у Сумській області.

14 червня Зеленський заявив, що українські захисники звільнили Андріївку в Сумській області.