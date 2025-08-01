От государства, области и мира: Сумская ОВА раскрыла, сколько получают переселенцы

В области уже эвакуированы 56 178 человек, из них – 8033 ребенка, сообщили LIGA.net в обладминистрации

Эвакуация в Сумской области (Иллюстративное фото 2024 года: ОВА)

Вынужденные переселенцы, покинувшие населенные пункты Сумской области из-за агрессии РФ, получают ежемесячную помощь от государства и области в несколько тысяч гривен, но также могут рассчитывать на единоразовую выплату от международных организаций в 10 800 грн. Об этом стало известно из ответа на запрос LIGA.net от областной военной администрации региона.

"Из государственного бюджета предоставляется ежемесячная помощь на проживание внутренне перемещенным лицам в сумме 2000 грн на взрослое лицо и 3000 гривен на ребенка или лицо с инвалидностью", – говорится в документе. Эти суммы предусмотренны для ВПЛ и из других областей Украины.

В то же время в ОВА сообщили, что из областного бюджета также ежемесячно выплачивают 2000 грн на каждого эвакуированного ребенка.

Также, добавили в обладминистрации, есть международная помощь в объеме 10 800 грн на одного человека: ее единовременно выделяют людям, которые эвакуируются из приграничных общин области и регистрируются благотворительными фондами – эти деньги выплачивает Всемирная продовольственная программа ООН, Агентство ООН по делам беженцев, а также неправительственные зарубежные организации JERU, ACTED, "Человек в беде" и Датский совет по делам беженцев (DRC) и другие.

Как объяснилив обладминистрации, эти 10 800 грн выплачиваются через международный перевод по Western Union.

В общем, из-за российской угрозы, пока эвакуированы 56 178 человек, из них – 8033 ребенка, остается вывести 33 302 человека, в том числе 679 детей, рассказали в ОВА.

По ее данным, эвакуации в области подлежат жители четырех районов, 18 территориальных общин, 213 населенных пунктов области:

→ в пределах 5-километровой зоны от государственной границы с РФ – 115 населенных пунктов;

→ в более 5-километровой зоне – 98 населенных пунктов.