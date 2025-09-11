У Сумах росіяни влучили дроном у Свято-Воскресенський собор, є пошкодження – фото

Будівля храму є найстарішою в місті, а сам собор – символ Сум

Свято-Воскресенський кафедральний собор (Фото: Андрій Мозговий/wikipedia)

Російський дрон вранці 11 вересня влучив у собор в центрі Сум, який є символом міста. Про це повідомив міський голова Артем Кобзар.

Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, постраждав Свято-Воскресенський кафедральний собор Православної церкви України (ПЦУ). Він є найстарішою кам’яною будівлею Сум та пам’яткою архітектури національного значення.

Є пошкодження будівлі собору внаслідок атаки. Однак, за словами Григорова, ніхто не постраждав. Станом на 11:00 не зафіксовано звернень ані від працівників собору, ані відвідувачів, ані перехожих.

На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

"Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", – заявив Григоров.

Пошкоджений собор (Фото: Сумська ОВА)