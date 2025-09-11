В Сумах россияне ударила дроном по Свято-Воскресенскому собору, есть повреждения – фото

Здание храма является старейшим в городе, а сам собор – символ Сум

Свято-Воскресенский кафедральный собор (Фото: Андрей Мозговой/wikipedia)

Российский дрон утром 11 сентября попал в собор в центре Сум, который является символом города. Об этом сообщил городской голова Артем Кобзарь.

Как отметил начальник областной военной администрации Олег Григоров, пострадал Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной церкви Украины (ПЦУ). Он является старейшим каменным зданием Сум и памятником архитектуры национального значения.

Есть повреждения здания собора в результате атаки. Однако, по словам Григорова, никто не пострадал. По состоянию на 11:00 не зафиксировано обращений ни от работников собора, ни посетителей, ни прохожих.

На месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.

"Атака по такой святыне – еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", – заявил Григоров.

Поврежденный собор (Фото: Сумская ОГА)