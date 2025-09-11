В Сумах россияне ударила дроном по Свято-Воскресенскому собору, есть повреждения – фото
Российский дрон утром 11 сентября попал в собор в центре Сум, который является символом города. Об этом сообщил городской голова Артем Кобзарь.
Как отметил начальник областной военной администрации Олег Григоров, пострадал Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной церкви Украины (ПЦУ). Он является старейшим каменным зданием Сум и памятником архитектуры национального значения.
Есть повреждения здания собора в результате атаки. Однако, по словам Григорова, никто не пострадал. По состоянию на 11:00 не зафиксировано обращений ни от работников собора, ни посетителей, ни прохожих.
На месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.
"Атака по такой святыне – еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", – заявил Григоров.
- В феврале 2025 года в Кривом Роге был разрушен храм из-за удара России, он не подлежит восстановлению.
- По состоянию на апрель Россия уничтожила более 600 украинских церквей и убила 67 священников, сообщал президент Зеленский.
- 7 июня в Одесской области из-за российских атак поврежден храм в Овидиополе.
