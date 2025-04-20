Россия уничтожила более 600 украинских церквей и убила 67 священников – Зеленский
С начала полномасштабной войны российские оккупанты уничтожили более 600 религиозных объектов в Украине, а также убили и замучили 67 религиозных служителей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что российская армия является одной из самых больших угроз христианским церквям и верующим.
"За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Шестьсот сорок религиозных объектов были уничтожены, большинство из них христианские. Но мы отстроим их все", – сказал Зеленский.
Он также выразил уверенность, что Украина освободит из российского плена всех священников и пасторов.
- 18 апреля 2025 года СБУ призвала граждан соблюдать меры безопасности накануне и во время празднования Пасхи из-за угроз со стороны российских оккупантов.
- В тот же день Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Утром 20 апреля президент Зеленский заявил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.