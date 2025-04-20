Россия уничтожила более 600 украинских церквей и убила 67 священников – Зеленский

Президент назвал российскую армию одной из самых больших угроз христианским церквям и верующим

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

С начала полномасштабной войны российские оккупанты уничтожили более 600 религиозных объектов в Украине, а также убили и замучили 67 религиозных служителей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российская армия является одной из самых больших угроз христианским церквям и верующим.

"За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Шестьсот сорок религиозных объектов были уничтожены, большинство из них христианские. Но мы отстроим их все", – сказал Зеленский.

Он также выразил уверенность, что Украина освободит из российского плена всех священников и пасторов.