Росія знищила понад 600 українських церков та убила 67 священників – Зеленський
З початку повномасштабної війни російські окупанти знищили понад 600 релігійних об'єктів в Україні, а також вбили й закатували 67 релігійних служителів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що російська армія є однією з найбільших загроз християнським церквам і вірянам.
"За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів і монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Шістсот сорок релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські. Але ми відбудуємо їх усі", – сказав Зеленський.
Він також висловив упевненість, що Україна звільнить з російського полону усіх священників і пасторів.
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