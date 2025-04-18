СБУ закликала дотримуватися на Великдень заходів безпеки через загрози Росії – перелік

РФ продовжує залучати своїх агентів для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по українській цивільній інфраструктурі, зауважили в спецслужбі

Ілюстративне фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися заходів безпеки напередодні та під час відзначення Великодня через загрози з боку російських окупантів. Такий допис опублікувала пресслужба відомства.

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"Служба безпеки продовжує системно викривати спроби рашистів із розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України. Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності", – зазначили у повідомленні.

Зокрема, агенти спецслужб країни-агресора створюють штучні конфліктні ситуації між представниками різних конфесій і релігійних громад, зазначає СБУ.

Також, зауважує відомство, загарбники продовжують залучати своїх поплічників для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по українській цивільній інфраструктурі.

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"Здебільшого мішенню ворога стають місця масового перебування людей, де б вони не знаходились – на центральній вулиці міста або у дворі житлового масиву", – наголошують в українській спецслужбі.

СБУ закликає громадян напередодні й у період Великодня дотримуватися таких порад:

→ обмежити відвідування масових заходів;

→ не піддаватися на можливі провокації або підбурювання до незаконних дій;

→ дотримуватися комендантської години;

→ не нехтувати сигналами повітряної тривоги, перебувати в укриттях під час неї;

→ повідомляти правоохоронцям про підозрілі предмети й осіб, які можуть створювати провокації чи становити потенційну загрозу.