СБУ призвала соблюдать на Пасху меры безопасности из-за угроз России – список

РФ продолжает привлекать своих агентов для подготовки терактов и корректировки ударов по украинской гражданской инфраструктуре, отметили в спецслужбе

Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать меры безопасности накануне и во время празднования Пасхи из-за угроз со стороны российских оккупантов. Такое сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности продолжает системно разоблачать попытки рашистов по расшатыванию общественно-политической обстановки внутри Украины. Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности", – отметили в сообщении.

В том числе агенты спецслужб страны-агрессора создают искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных общин, отмечает СБУ.

Также, отмечает ведомство, захватчики продолжают привлекать своих приспешников для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по украинской гражданской инфраструктуре.

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"В основном мишенью врага становятся места массового пребывания людей, где бы они ни находились – на центральной улице города или во дворе жилмассива", – подчеркивают в украинской спецслужбе.

СБУ призывает граждан накануне и в период Пасхи следовать следующим советам:

→ ограничить посещение массовых мероприятий;

→ не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

→ соблюдать комендантский час;

→ не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, находиться в укрытиях во время нее;

→ сообщать правоохранителям о подозрительных предметах и лицах, которые могут создавать провокации или представлять потенциальную угрозу.