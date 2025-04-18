СБУ призвала соблюдать на Пасху меры безопасности из-за угроз России – список
Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать меры безопасности накануне и во время празднования Пасхи из-за угроз со стороны российских оккупантов. Такое сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
"Служба безопасности продолжает системно разоблачать попытки рашистов по расшатыванию общественно-политической обстановки внутри Украины. Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности", – отметили в сообщении.
В том числе агенты спецслужб страны-агрессора создают искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных общин, отмечает СБУ.
Также, отмечает ведомство, захватчики продолжают привлекать своих приспешников для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по украинской гражданской инфраструктуре.
"В основном мишенью врага становятся места массового пребывания людей, где бы они ни находились – на центральной улице города или во дворе жилмассива", – подчеркивают в украинской спецслужбе.
СБУ призывает граждан накануне и в период Пасхи следовать следующим советам:
→ ограничить посещение массовых мероприятий;
→ не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
→ соблюдать комендантский час;
→ не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, находиться в укрытиях во время нее;
→ сообщать правоохранителям о подозрительных предметах и лицах, которые могут создавать провокации или представлять потенциальную угрозу.
- Президент Зеленский сообщил, что украинская разведка знает о планах России насчет обстрелов энергетики накануне Пасхи и после нее.
- Министр иностранных дел Литвы заявил, что Россия ударит по Украине на Пасху и это побуждает страны ЕС к ужесточению санкций против РФ.