Зеленський: Україна повністю зірвала наступ Росії на Суми

Бої у прикордонні Сумської області ще тривають, але російське угруповання "втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", зауважив глава держави

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський наступ на Суми був повністю зірваний Силами оборони. Таку заяву глава держави зробив після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на засіданні Ставки.

"Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами", – розповів глава держави.

За його словами, бої у прикордонні Сумської області ще тривають, але російське угруповання на цьому напрямку "втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат".

"Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі. Вдячний усім нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам", – додав президент.

Український аналітичний проєкт Deepstate фіксує ситуацію в області так: окупанти контролюють 210,46 км кв. на півночі Сумщини, а також невеликі ділянки по 0,67 км кв. та 3,11 км кв.

Востаннє зміну лінії фронту на цьому напрямку експерти фіксували 5 вересня, коли росіяни окупували 6,84 км кв. у селі Юнаківка (на скриншоті нижче обведено пунктиром та заштриховано). Deepstate показує останнє просування українських захисників 23 серпня; за даними аналітиків, загалом Сили оборони звільнили в області 13,88 км кв. Зміни на мапі цього проєкту відбуваються із затримкою.

Мапа: Deepstate