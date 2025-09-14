Українські війська мають хороші результати у прикордонні Сумщини – Зеленський
Українські захисники мають успіхи у витісненні росіян в Сумській області, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
"Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади", – зауважив президент.
Раніше український OSINT-проєкт Deepstate повідомив, що військовим з 225 полку вдалося відкинути росіян поблизу Новокостянтинівки та Костянтинівки на Сумщині.
"Завдяки вдалому плануванню та організації наступальних дій на відтинку, бійці 225 ОШП витіснили ворога з укріплених ділянок на Сумщині", – розповіли аналітики.
На цьому напрямку захисники звільнили 6,57 кілометрів квадратних (на скриншоті нижче – обведене синім пунктиром та заштриховане тим же кольором). Зміни на мапі Deepstate відбуваються із затримкою.
- 12 вересня президент Зеленський повідомив, що російський наступ на Суми був повністю зірваний Силами оборони.
