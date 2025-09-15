Українські військові звільнили Панківку на Покровському напрямку – Генштаб

Бійці 225 полку звільнили населений пункт під Добропіллям у ході наступальних дій

Ілюстративне фото: Depositphotos

На Покровському напрямку українські захисники зачистили населений пункт Панківка, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Бойову роботу виконав 225 окремий штурмовий полк: у підрозділі зазначили, що Панківку звільнили у ході наступальних дій силами 1-го батальйону "Чорний лебідь".

Населений пункт знаходиться у смузі відповідальності 1-го армійського корпусу Національної гвардії "Азов". Раніше там повідомили, що підрозділи Збройних Сил та НГУ провели зачистку Панківки та прилеглих територій.

Панківка – село у Покровському районі Донецької області. Воно розташоване на схід від відтинку фронту під Добропіллям, де у серпні сталося просування росіян вглиб української території.

225 ОШП публікує таку мапу зі звільненим населеним пунктом:

Мапа: Telegram 225 полку

Український OSINT-проєкт Deepstate поки що фіксує Панківку у сірій зоні. Зміни на його мапі відбуваються з затримкою.