Сили оборони зачистили від російської армії Панківку на Донеччині

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Підрозділи Збройних Сил та Національної гвардії України зачистили від російської армії село Панківка з прилеглими територіями на Добропільському напрямку Донеччини. Про це повідомляє 1 корпус НГУ "Азов".

Зазначається, що росіяни намагаються утримати позиції й посилюють угруповання на напрямку.

Для збільшення наступального потенціалу в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" передислоковано додаткові резерви: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", – наголосили у корпусі.

Панківка розташована приблизно за 18 км від міста Добропілля та за 35 км від адміністративної межі з Дніпропетровською областю.