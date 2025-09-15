Сили оборони зачистили від російської армії Панківку на Донеччині
Підрозділи Збройних Сил та Національної гвардії України зачистили від російської армії село Панківка з прилеглими територіями на Добропільському напрямку Донеччини. Про це повідомляє 1 корпус НГУ "Азов".
Зазначається, що росіяни намагаються утримати позиції й посилюють угруповання на напрямку.
Для збільшення наступального потенціалу в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" передислоковано додаткові резерви: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.
"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", – наголосили у корпусі.
Панківка розташована приблизно за 18 км від міста Добропілля та за 35 км від адміністративної межі з Дніпропетровською областю.
- 21 серпня головком повідомив про зачищення шести населених пунктів на Покровському напрямку, а 24 серпня ЗСУ успішно контратакували та зачистили від росіян три села у Донецькій області.
- 2 вересня Сили оборони звільнили селище Удачне у Донецькій області, а 8 вересня – повністю взяли під контроль Зарічне в тому ж регіоні.
- 13 вересня українські військові відбили у росіян село Філія у Дніпропетровській області.
