Силы обороны зачистили от российской армии Панковку в Донецкой области
Подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины зачистили от российской армии село Панковка с прилегающими территориями на Добропольском направлении Донецкой области. Об этом сообщает 1 корпус НГУ "Азов".
Отмечается, что россияне пытаются удержать позиции и усиливают группировки на направлении.
Для увеличения наступательного потенциала в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" передислоцированы дополнительные резервы: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.
"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", – отметили в корпусе.
Панковка расположена примерно в 18 км от города Доброполье и в 35 км от административной границы с Днепропетровской областью.
- 21 августа главком сообщил о зачистка шести населенных пунктов на Покровском направлении, а 24 августа ВСУ успешно контратаковали и зачистили от русских три села в Донецкой области.
- 2 сентября Силы обороны освободили поселок Удачное в Донецкой области, а 8 сентября – полностью взяли под контроль Заречное в том же регионе.
- 13 сентября украинские военные отбили у россиян село Филиал в Днепропетровской области.
Комментарии (0)