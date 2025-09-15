Силы обороны зачистили от российской армии Панковку в Донецкой области

Село Панковка расположено примерно в 18 км от города Доброполье

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины зачистили от российской армии село Панковка с прилегающими территориями на Добропольском направлении Донецкой области. Об этом сообщает 1 корпус НГУ "Азов".

Отмечается, что россияне пытаются удержать позиции и усиливают группировки на направлении.

Для увеличения наступательного потенциала в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" передислоцированы дополнительные резервы: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.

"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", – отметили в корпусе.

Панковка расположена примерно в 18 км от города Доброполье и в 35 км от административной границы с Днепропетровской областью.