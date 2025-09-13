Силы обороны освободили село Филия от россиян и установили флаг Украины – видео
Украинские военные отбили у россиян село Филия в Днепропетровской области. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Алексей Бельский в телемарафоне.
По его словам, оккупанты зашли в населенный пункт и подняли российский флаг на одном из зданий. Однако две группы 425 отдельного штурмового полка "Скала" выбили врага.
"Они ворвались в этот населенный пункт, забросали оккупантов гранатами, обстреляли их, взяли пленных. Завели туда смежников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать. Это очень хорошая новость, Филия снова наша", – рассказал Бельский.
Бойцы полка сообщили, что российский флаг на здании – это была спланированная вражеская "пиар-акция". Они опубликовали видео с дрона, как зачистили населенный пункт от вражеских диверсионно-разведывательных групп и установили украинский флаг в самой высокой точке Филии.
Удалось уничтожить одного россиянина и захватить в качестве трофея его документы.
- 21 августа главком сообщил о зачистку шести населенных пунктов на Покровском направлении, а 24 августа ВСУ успешно контратаковали и зачистили от русских три села в Донецкой области.
- 2 сентября Силы обороны освободили поселок Удачное в Донецкой области, а 8 сентября – полностью взяли под контроль Заречное в том же регионе.
