Силы обороны освободили село Филия от россиян и установили флаг Украины – видео

Враг пытался установить в населенном пункте свой флаг – это была спланированная "пиар-акция"

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Украинские военные отбили у россиян село Филия в Днепропетровской области. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Алексей Бельский в телемарафоне.

По его словам, оккупанты зашли в населенный пункт и подняли российский флаг на одном из зданий. Однако две группы 425 отдельного штурмового полка "Скала" выбили врага.

"Они ворвались в этот населенный пункт, забросали оккупантов гранатами, обстреляли их, взяли пленных. Завели туда смежников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать. Это очень хорошая новость, Филия снова наша", – рассказал Бельский.

Бойцы полка сообщили, что российский флаг на здании – это была спланированная вражеская "пиар-акция". Они опубликовали видео с дрона, как зачистили населенный пункт от вражеских диверсионно-разведывательных групп и установили украинский флаг в самой высокой точке Филии.

Удалось уничтожить одного россиянина и захватить в качестве трофея его документы.