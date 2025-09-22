Росіяни перегруповуються після провальних весняно-літніх наступів – Гнатов

Російський солдат (Фото: пропагандистські медіа)

Російські війська після невдалих наступів навесні та влітку перегруповуються й намагаються створити умови для подальшого просування. Про це в коментарі кореспондентці LIGA.net повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

За його словами, дії росіян на Південно- і Північно-слобожанських напрямках можна розглядати як тактичний провал, оскільки сили, які кинули для наступу, не досягли очікуваних результатів.

"Ця картинка про нібито шалені успіхи російської армії життєво необхідна диктаторському режиму Володимира Путіна, щоби спонукати населення до продовження війни", – пояснив Гнатов, додавши, що насправді росіяни зазнають великих втрат, що фіксується у щоденних зведеннях Генштабу та доповідях головнокомандувача.

Начальник Генштабу також підкреслив, що, хоч операції на окремих напрямках і є безперспективними та завершуються тактичними поразками, росіяни мають можливість поповнювати ресурси й людський запас.

"Вони не зупиняються перед жодними провалами для того, щоб просунутися на 50-100 метрів, втрачаючи водночас 200, 300 своїх солдатів", – зазначив Гнатов.