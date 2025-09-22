Россияне перегруппировываются после провальных весенне-летних наступлений – Генштаб

Российский солдат (Фото: пропагандистские медиа)

Российские войска после неудачных наступлений весной и летом перегруппировываются и пытаются создать условия для дальнейшего продвижения. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщил украинский офицер, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

По его словам, действия россиян на Южно- и Северо-слобожанских направлениях можно рассматривать как тактический провал, поскольку силы, которые бросили для наступления, не достигли ожидаемых результатов.

"Эта картинка о якобы бешеных успехах российской армии жизненно необходима диктаторскому режиму Владимиру Путину, чтобы побудить население к продолжению войны", – пояснил Гнатов, добавив, что на самом деле россияне несут большие потери, что фиксируется в ежедневных сводках Генштаба и докладах Главнокомандующего.

Начальник Генштаба также подчеркнул, что, хотя операции на отдельных направлениях и являются бесперспективными и завершаются тактическими поражениями, россияне имеют возможность пополнять ресурсы и человеческий запас.

"Они не останавливаются ни перед какими провалами для того, чтобы продвинуться на 50-100 метров теряя при этом 200, 300 своих солдат", – отметил Гантов.