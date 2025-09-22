Начальник Генштаба: Чем сложнее РФ будет на фронте, тем чаще будет бить по инфраструктуре
Чем сложнее России будет добиваться успеха на фронте, тем чаще будут атаки по гражданскому населению Украины. Такое мнение в комментарии в комментарии LIGA.net высказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.
"Чем сложнее врагу будет достигать какого-то успеха на фронте, тем больше он будет поражать гражданскую инфраструктуру, пытаясь таким образом принудить к нужным ему решениям", – сказал генерал-лейтенант.
Он также отметил, что российский диктатор Владимир Путин не останавливался перед террором населения собственной страны. Поэтому остается перспектива масштабирования террора против гражданских украинцев и тыла.
На уточняющий вопрос относительно того, есть ли смысл украинцам готовиться к "тяжелой осени", начальник Генштаба ответил, что прогнозов давать не возьмется. Но подчеркнул, что россияне будут и дальше пытаться поразить те объекты, от которых зависит жизнедеятельность всех сегментов страны.
- 16 сентября президент Зеленский сообщил о срыв почти трех наступлений России и отметил, что Путин вряд ли об этом знает.
- В Генштабе также сообщили, что весенне-летнее наступление России оказалось абсолютно провальным. Сейчас враг перегруппировывается и пытается создать условия для осенней наступательной кампании.
