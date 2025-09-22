Начальник Генштаба: Чем сложнее РФ будет на фронте, тем чаще будет бить по инфраструктуре

Россияне и в дальнейшем будут пытаться поразить критически важные для жизнедеятельности украинцев объекты

Андрей Гнатов (Фото: Генштаб ВСУ)

Чем сложнее России будет добиваться успеха на фронте, тем чаще будут атаки по гражданскому населению Украины. Такое мнение в комментарии в комментарии LIGA.net высказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

"Чем сложнее врагу будет достигать какого-то успеха на фронте, тем больше он будет поражать гражданскую инфраструктуру, пытаясь таким образом принудить к нужным ему решениям", – сказал генерал-лейтенант.

Он также отметил, что российский диктатор Владимир Путин не останавливался перед террором населения собственной страны. Поэтому остается перспектива масштабирования террора против гражданских украинцев и тыла.

На уточняющий вопрос относительно того, есть ли смысл украинцам готовиться к "тяжелой осени", начальник Генштаба ответил, что прогнозов давать не возьмется. Но подчеркнул, что россияне будут и дальше пытаться поразить те объекты, от которых зависит жизнедеятельность всех сегментов страны.