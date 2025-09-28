У Бєлгороді заявили про ракетну атаку та проблеми з електрикою – відео

Губернатор російського регіону заявив про "досить значні" перебої з електропостачанням після ракетного обстрілу

Бєлгород ввечері 28 вересня (Фото: соцмережі)

Увечері 28 вересня у російському Бєлгороді на тлі оголошення про ракетну небезпеку прозвучали вибухи. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив про удар по інфраструктурі та проблеми з електрикою.

За словами губернатора, у Бєлгороді "досить значні" перебої з електропостачанням.

Гладков стверджує, що по місту було здійснено саме ракетний обстріл, та заявляє про нібито двох постраждалих.

Перша ракетна небезпека тривала у Бєлгородській області з 18:32 до 19:17 за київським часом.

Другу оголосили майже за годину: вона тривала з 20:04 до 20:32, губернатор заявляв про повторний обстріл міста.

Також Гладков заявляв, що удари нібито здійснила Україна.

Українська сторона наразі не коментувала ці атаки.

Тим часом на російських ресурсах повідомляють про проблеми з електро- та водопостачанням не тільки в обласному центрі, але й у регіоні.

Соцмережами ширяться відео з моментом ударів та вимкненням світла у місті. На записі є нецензурна лексика, 18+.