У Бєлгороді заявили про ракетну атаку та проблеми з електрикою – відео
Увечері 28 вересня у російському Бєлгороді на тлі оголошення про ракетну небезпеку прозвучали вибухи. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив про удар по інфраструктурі та проблеми з електрикою.
За словами губернатора, у Бєлгороді "досить значні" перебої з електропостачанням.
Гладков стверджує, що по місту було здійснено саме ракетний обстріл, та заявляє про нібито двох постраждалих.
Перша ракетна небезпека тривала у Бєлгородській області з 18:32 до 19:17 за київським часом.
Другу оголосили майже за годину: вона тривала з 20:04 до 20:32, губернатор заявляв про повторний обстріл міста.
Також Гладков заявляв, що удари нібито здійснила Україна.
Українська сторона наразі не коментувала ці атаки.
Тим часом на російських ресурсах повідомляють про проблеми з електро- та водопостачанням не тільки в обласному центрі, але й у регіоні.
Соцмережами ширяться відео з моментом ударів та вимкненням світла у місті. На записі є нецензурна лексика, 18+.
- Російські окупанти регулярно завдають ударів по Україні, зокрема по енергетиці.
Коментарі (0)