Інститут кардіології у Києві продовжив роботу після російської атаки – фото

Будівля медзакладу у столиці зазнала пошкоджень на рівні третього-п'ятого поверхів, є загиблі

Фото: Facebook / МОЗ

Пошкоджений через атаку РФ 28 вересня Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска в Києві продовжує працювати, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"Будівля зазнала ушкоджень на рівні третього-п'ятого поверхів, та попри атаку заклад продовжує роботу. На місці працюють усі служби, триває слідство й оцінювання збитків", – йдеться у публікації.

Через атаку окупантів в Інституті загинули медсестра та пацієнт, повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

