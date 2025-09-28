Інститут кардіології у Києві продовжив роботу після російської атаки – фото
Пошкоджений через атаку РФ 28 вересня Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска в Києві продовжує працювати, повідомило Міністерство охорони здоров'я.
"Будівля зазнала ушкоджень на рівні третього-п'ятого поверхів, та попри атаку заклад продовжує роботу. На місці працюють усі служби, триває слідство й оцінювання збитків", – йдеться у публікації.
Через атаку окупантів в Інституті загинули медсестра та пацієнт, повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
- У ніч проти 28 вересня росіяни запустили по Україні майже шість сотень БпЛА та понад 40 ракет – масована атака тривала більш ніж 12 годин.
- У Києві загинули четверо людей: зокрема 12-річна дівчинка. По всій Україні понад 70 поранених, з них 14 – у столиці.
- Внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів – до ліквідації наслідків в 11 областях залучено більш ніж 1500 рятувальників та поліціянтів.
