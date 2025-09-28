Росіяни били по Україні майже шести сотнями БпЛА та понад 40 ракетами: атака тривала 12 годин

Володимир Зеленський пообіцяв удари у відповідь, щоб примусити Москву до дипломатії

Наслідки атаки у Київській області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 28 вересня росіяни спрямували на Україну сотні безпілотників та десятки ракет, зокрема аеробалістичні "Кинджали". Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку.

За його словами, понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну.

"Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди", – написав глава держави.

Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська та Одеська області. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджено будівлю Інституту кардіології. Відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.

Зеленський акцентував, що під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Президент зазначив, що ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію.

"Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії", – написав він.

Глава держави додав, що кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля президента США Дональда Трампа і припинити будь-який російський імпорт.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:05. Командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомило, що окупанти застосували ударні БпЛА, ракети повітряного та морського базування. Загалом було 643 засоби повітряного нападу:

→ 593 безпілотники;

→ два реактивні БпЛА типу "Бандероль" із Курської області;

→ дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області;

→ 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

→ вісім крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Основний напрямок – Київ. Станом на 10:30 знешкоджено 611 повітряних цілей:

→ 566 ворожих БпЛА різних типів;

→ два реактивні БпЛА типу "Бандероль";

→ 35 крилатих ракет Х-101;

→ вісім крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.