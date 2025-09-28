Польща підняла авіацію через масовану атаку на Україну
Уранці в неділю, 28 вересня, Польща підняла авіацію через масований російський удар по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
У зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по території України, в повітряному просторі країни діють польські й союзні Військово-повітряні сили, йдеться у повідомленні.
Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач Збройних сил Польщі залучив наявні в його розпорядженні сили й засоби. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий ступінь бойової готовності.
Польські військові зазначили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян.
Оперативне командування слідкує за поточною ситуацією, а підлеглі сили й засоби залишаються готовими до негайного реагування, йдеться в повідомленні.
- У ніч проти 28 вересня та рано-вранці росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів і дронами. Відомо про наслідки в Києві, Запоріжжі й Київській області.
