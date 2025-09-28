Росія масовано атакує Україну ракетами й дронами: відомо про перші наслідки

У результаті комбінованої атаки росіян є постраждалі в Запоріжжі та Києві

Наслідки у Запоріжжі (Фото: Запорізька ОВА)

У ніч проти 28 вересня та рано-вранці росіяни завдають комбінованого удару по Україні ракетами різних типів і безпілотниками. Наслідки є в Києві, області й Запоріжжі. Про це повідомили військові адміністрації.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко, столиця перебуває під масованою атакою. Станом на 06:07 відомо про трьох постраждалих. Міський голова заявив про пошкодження у різних районах.

→ у Соломʼянському районі через падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування у пʼятиповерховому житловому будинку;

→ у Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. Попередньо, без постраждалих;

→ у Дніпровському районі, за попередньою інформацією, – падіння уламків на дах багатоповерхівки;

→ у Святошинському – падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрона впали на двоповерхову нежитлову забудову;

→ у Дарницькому районі уламки впали на території приватної садиби. Екстрені служби працюють на місцях.

О 06:21 Кличко написав, що над Києвом кілька БпЛА та ще заходять ракети на місто. Він додав, що є виклик медиків у Святошинський район. У Дарницькому районі палає кіоск.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник заявив про наслідки ворожої атаки у чотирьох районах.

→ Бучанський район – сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків і двох автомобілів;

→ Фастівський район – загорівся приватний будинок;

→ Білоцерківський район – відбулося загоряння приватних будинків і нежитлових приміщень;

→ Обухівський район – унаслідок падіння уламків збитої цілі горіла господарча будівля.

Також під атакою окупантів опинилося Запоріжжя. О 01:41 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про щонайменше чотири удари по обласному центру – пошкоджено автозаправку та її обладнання. Згодом він уточнив, що один з ворожих ударів завдано по приватному будинку. Було відомо про двох травмованих чоловіків 21 і 32 років. Пізніше до медиків звернулися ще дві жінки.

О 05:33 Федоров заявив про новий удар по Запоріжжю. За його словами, росіяни намагаються атакувати критичну інфраструктуру міста. Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти. Внаслідок удару сталася пожежа в багатоповерхівці, пошкоджено виробничі приміщення підприємства. Медична допомога знадобилася одному чоловіку та двом жінкам, додав глава ОВА.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Станом на 06:35 повітряною тривогою охоплена вся Україна. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про численні групи БпЛА в різних регіонах. О 03:52 стало відомо про ймовірні пуски крилатих ракет бортами Ту-95 в районі Енгельсу.

ОНОВЛЕНО О 07:15. Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до п’яти. Усіх травмованих ушпиталили.

Згодом він уточнив, що вже шестеро постраждалих внаслідок атаки РФ на столицю. Пʼятьох із них ушпиталили, одній жінці надали допомогу на місці.

ОНОВЛЕНО О 07:55. Мер столиці повідомив про нові наслідки. У Соломʼянському районі виникла пожежа в нежитловій забудові. У Дарницькому районі уламки впали на територію дитсадка.

Водночас у Запоріжжі кількість травмованих збільшилась до 16 людей. Серед постраждалих троє дітей, заявив Федоров.

За його словами, окупанти завдали вісім ударів по місту. У багатоповерхівку росіяни влучили ракетою. Наразі продовжується рятувальна операція.

ОНОВЛЕНО О 08:07. Федоров заявив, що в Запоріжжі вже 21 постраждалий. Двоє травмованих у важкому стані.

Кличко ж повідомив про пожежу на одному з поверхів у медичному закладі в Солом’янському районі Києва. Попередньо, там можуть бути постраждалі.

У Святошинському районі столиці уламки впали у двір житлового будинку. Палали кілька авто. Пожежу оперативно загасили.

Очільник Київської ОВА також повідомив про постраждалих. У Фастівському районі поранення отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу.

У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового будинку. Пошкоджено шість автомобілів. Пожежа ліквідована.

За попередніми даними, дві жінки 56 і 47 років отримали гостру реакцію на стрес.

ОНОВЛЕНО О 08:32. Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередніми даними, у Соломʼянському районі столиці загинула жінка внаслідок удару по будинку.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА