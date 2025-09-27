Росіяни атакували Запоріжжя та Вінницьку область "шахедами": є влучання

У Запоріжжі унаслідок дронового удару Росії 9000 абонентів залишилося без світла

Наслідки атаки у Запоріжжі (Фото: Запорізька ОВА)

У ніч проти суботи, 27 вересня, Запоріжжя та Вінницька область опинилися під атакою російських ударних безпілотників. Про це повідомили обласні військові адміністрації.

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна заявила, що регіон перебуває під атакою ворожих БпЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру.

Вона закликала перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Деталі заступниця глави ОВА пообіцяла оприлюднити згодом.

О 23:22 26 вересня глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про влучання у цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Росіяни атакували місто "шахедами".

За словами Федорова, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину. Згодом він уточнив, що внаслідок атаки без світла залишилось майже 9000 абонентів Запоріжжя. На місці влучання виникла пожежа, але, попередньо, минулося без постраждалих.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

