Россияне атаковали Запорожье и Винницкую область "шахедами": есть попадания
Последствия атаки в Запорожье (Фото: Запорожская ОГА)

В ночь на субботу, 27 сентября, Запорожье и Винницкая область оказались под атакой российских ударных беспилотников. Об этом сообщили областные военные администрации.

Первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная заявила, что регион находится под атакой вражеских БпЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру.

Она призвала находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали заместитель главы ОВА пообещала обнародовать позже.

В 23:22 26 сентября глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании в гражданскую инфраструктуру в областном центре. Россияне атаковали город "шахедами".

По словам Федорова, россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара. Частично разрушено здание магазина. Впоследствии он уточнил, что в результате атаки без света осталось почти 9000 абонентов Запорожья. На месте попадания возник пожар, но, предварительно, обошлось без пострадавших.

