Россия сбросила на Запорожье шесть авиабомб: есть погибший – фото, видео
В ночь на 23 сентября россияне нанесли массированные удары управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего есть погибший и попадания в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры. Об этом сообщили председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Федоров подчеркнул, что РФ массированно атакует из авиации вторую ночь подряд.
Оккупанты попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.
По состоянию на утро известно, что погиб мужчина – его тело спасатели достали из-под завалов.
Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами.
- Прошлой ночью, с 21 на 22 сентября, Россия тоже массированно атаковала Запорожье КАБами: прилетело в трех разных районах. В результате атаки три человека погибли.
