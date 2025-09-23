Россия сбросила на Запорожье шесть авиабомб: есть погибший – фото, видео

Запорожье после атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 23 сентября россияне нанесли массированные удары управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего есть погибший и попадания в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры. Об этом сообщили председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Федоров подчеркнул, что РФ массированно атакует из авиации вторую ночь подряд.

Оккупанты попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.

По состоянию на утро известно, что погиб мужчина – его тело спасатели достали из-под завалов.

Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Запорожье после атаки (Фото: ГСЧС)