Росія скинула на Запоріжжя шість авіабомб: є загиблий – фото, відео

Росія скинула на Запоріжжя шість авіабомб: є загиблий – фото, відеодоповнено
У ніч проти 23 вересня росіяни завдали масованих ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого є загиблий і влучання у приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури. Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Федоров наголосив, що РФ масовано атакує з авіації другу ніч поспіль.
Окупанти влучили в приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури.
Станом на ранок відомо, що загинув чоловік – його тіло рятувальники дістали з-під завалів.
Попередньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами.
ДОПОВНЕНО О 07:50. Внаслідок російської атаки постраждав 16-річний. Він з осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні, повідомив Федоров в ефірі телемарафону.
Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Загалом у лікарнях після цього обстрілу й інших атак, що були протягом тижня, залишаються 23 людини.
- Минулої ночі, з 21 на 22 вересня, Росія теж масовано атакувала Запоріжжя КАБами: прилетіло в трьох різних районах. Внаслідок атаки три людини загинули.
