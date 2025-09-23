Росія скинула на Запоріжжя шість авіабомб: є загиблий – фото, відео

Запоріжжя після атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 23 вересня росіяни завдали масованих ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого є загиблий і влучання у приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури. Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Федоров наголосив, що РФ масовано атакує з авіації другу ніч поспіль.

Окупанти влучили в приватну забудову й об'єкти промислової інфраструктури.

Станом на ранок відомо, що загинув чоловік – його тіло рятувальники дістали з-під завалів.

Попередньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами.

ДОПОВНЕНО О 07:50. Внаслідок російської атаки постраждав 16-річний. Він з осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні, повідомив Федоров в ефірі телемарафону.

Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Загалом у лікарнях після цього обстрілу й інших атак, що були протягом тижня, залишаються 23 людини.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Запоріжжя після атаки (Фото: ДСНС)