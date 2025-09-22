Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині: є загиблі та поранені, виникли пожежі – фото

Ворог бив по цивільній інфраструктурі й промислових об'єктах, на місцях працюють відповідні служби

Атака по Запоріжжю (Фото: ОВА)

У ніч проти 22 вересня Росія атакувала Запоріжжя, Суми й Київську область. Ворог застосував керовані авіабомби та дрони, є руйнування і постраждалий, повідомила місцева влада.

За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни вдарили по Запоріжжю щонайменше п'ятьма авіабомбами. Під атакою були обʼєкти цивільної інфраструктури й промисловості, виникли пожежі та знищені автівки.

Станом на 06:40 відомо про загибель двох осіб, ще двоє поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Запоріжжя після атаки (Фото: ОВА)

Запоріжжя після атаки (Фото: ОВА)

Запоріжжя після атаки (Фото: ОВА)

Київську область росіяни атакували дронами, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Наслідки зафіксовані у чотирьох районах.

У Бориспільському районі постраждав чоловік 1993 року народження – отримав сліпе осколкове поранення плеча, йому надали допомогу у лікарні без госпіталізації. Виникла пожежа приватного будинку, ще один будинок та автівки були пошкоджені.

У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки, у Фастівському – пожежа у приватному будинку, в Обухівському – внаслідок збиття БпЛА уламки впали на багатоповерховий незаселений будинок.

На місцях працюють оперативні служби, вживаються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків атаки.

Також росіяни атакували Суми "шахедами", повідомив міський голова Артем Кобзар. Два удари були по промислових об’єктах, ще один — по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна й пошкоджено балконні рами.

Одна людина поранена. За даними голови ОВА Олега Григорова, це охоронець підприємства у Ковпаківському районі Сум, по якому влучили росіяни.

Київська область (Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Київська область (Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Київська область (Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)