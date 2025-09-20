Росія масовано атакувала Дніпропетровщину. Загинула людина, ще 26 постраждали

У ніч проти 20 вересня росіяни вдарили по Дніпропетровщині ракетами та дронами

Наслідки атаки (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Російська армія у ніч проти 20 вересня масовано атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще 13 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними Лисака, ворог спрямував на область безпілотники та ракети. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік у важкому стані.

Лисак зазначив, що у Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни влучили ракетою в багатоповерхівку. Подробиць атаки він не надав.

Лисак також додав, що в Павлограді атаковано підприємство. Там теж виникла пожежа.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами й артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

ДОПОВНЕНО О 09:00. Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ у Дніпрі зросла до 26.

За даними ОВА, 14 людей госпіталізовані, решта – лікуватимуться вдома. Також у тяжкому стані 55-річний чоловік. У нього опіки 70% тіла.